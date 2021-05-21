В Минэнерго заявили, что уровень производства бензина полностью удовлетворяет спрос

В Министерстве энергетики РФ оценили текущий уровень производства бензина. В ведомстве считают, что на данный момент в стране полностью удовлетворяется внутренний спрос на топливо, который должен вырасти этим летом в период отпусков. Об этом 21 мая журналистам сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

- В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос, - рассказал представитель министерства.