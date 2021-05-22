Четыре человека погибли при наезде автомобиля на толпу людей в Китае

В Китае четыре человека погибли при наезде автомобиля на толпу людей Фото: REUTERS

В городе Далянь, провинция Ляонин, на северо-востоке Китая водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел 22 мая в 11:47 по местному времени на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель автомобиля черного цвета въехал в толпу из нескольких десятков человек, которые переходили дорогу в установленном месте. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. В результате инцидента четыре человека скончались, еще три пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Им оказался 31-летний мужчина по имени Лю. Ведется расследование.

В 2018 году вооруженный ножом мужчина угнал автобус на юго-востоке Китая и направил его в толпу. Злоумышленника удалось сразу задержать. Им оказался безработный мужчина 1970 года по фамилии Цю из города Лунъянь. Совершить преступления он решил из-за старой обиды на чиновника из жилищного комитета, который посетил его дом.