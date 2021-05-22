Мишустин исключил полный переход на дистанционное образование в России

Михаил Мишустин сообщил, что в России не планируют полностью переходить на дистанционный режим образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство не планирует полностью переводить образование в стране на дистанционный режим.

- Отношение к дистанционному обучению у меня неоднозначное. У него, конечно, есть свои плюсы, но есть и некоторые минусы. В период карантина переход на такую форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия, — сказал он на марафоне "Новое знание".

Сейчас важно сохранить здоровье учеников и преподавателей, но "ничего не заменит нам живого общения", отметил Мишустин. Сейчас эпидемиологическая обстановка в стране улучшается, поэтому о дистанционном образовании речи уже не идет, подытожил премьер-министр.

Ранее глава российского Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год в России в сентябре этого года начнется в очном режиме.Он заверил также, что ЕГЭ в текущем году смогут провести на фоне пандемии коронавирусной инфекции спокойно и безопасно для школьников.