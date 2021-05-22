В РПЦ предложили запретить охоту для развлечения Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Русской православной церкви выступили за введение новых правил для охотников, предполагающих запрет на охоту в качестве развлечения и ограничения доступа широких слоев населения к огнестрельному оружию. О необходимости таких нововведений в субботу, 22 мая, заявил митрополит Иларион.

- По моему мнению, охота для развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена. Если охота нужна, чтобы, например, уменьшить популяцию популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены и получают специальную лицензию, - подчеркнул он в эфире программы «Церковь и мир» на телевизионном канале «Россия-24».

Митрополит Иларион добавил также, что в России следует ограничить и тщательным образом контролировать оборот охотничьего оружия. По мнению представителя РПЦ, это поможет предотвратить трагедии, подобные стрельбе в гимназии № 175 в Казани.

Как писал сайт kp.ru, накануне российская Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который вводит дополнительные основания на отказ в выдаче лицензий на приобретение оружия в стране.