Россия уверенно играет против Британии на ЧМ по хоккею. Фото: REUTERS

Завершился второй период второго матча сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021. Наши играют с британцами и пока что выигрывают со счетом 5:1. Команда Валерия Брагина смогла развить свой успех, добытый в первом периоде встречи - к 4 шайбам добавилась еще одна.

У сборной России на 30-й минуте отличился Павел Карнаухов, один из дебютантов сборной на этом турнире, в пятый раз огорчил британцев. Больше заброшенных шайб и событий в этом поединке не произошло. Итог после двух периодов - 5:1. В матче наступил 15-минутный перерыв, после которого встреча будет возобновлена.

Сайт KP.RU следит за ходом матча Россия - Великобритания на ЧМ-2021 по хоккею в режиме онлайн-трансляции. У нас на этом ЧМ по хоккею, отметим, уже есть победа - 21 мая россияне победили команду Чехии со счетом 4:3.