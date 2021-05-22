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В мире22 мая 2021 22:40

Болгарский торговец оружием заявил, что его компания хранила на складах во Врбетице старые боеприпасы

Эмилиян Гебрев утверждает, что эти боеприпасы не были предназначены для продажи
Ксения АНУФРИЕВА
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Болгарский торговец оружием заявил, что его компания хранила на складах во Врбетице старые боеприпасы

Болгарский торговец оружием заявил, что его компания хранила на складах во Врбетице старые боеприпасы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торговец оружием из Болгарии Эмилиян Гебрев заявил, что его компания ЕМКО хранила не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы на складах во Врбетице, на которых в 2014 году произошло два взрыва. Об этом торговец сообщил в субботу, 22 мая, в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

- Наша компания, как и многие другие организации, снимала склады в чешской деревне Врбетице. Наша компания хранила там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чехии. Мы по-разному нуждались в них в нашем производстве, однако они не были предназначены для продажи, - утверждает Эмилиян Гебрев.

Напомним, 17 апреля чешские власти заявили, что Россия якобы причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, назвав из «сотрудниками российских спецслужб». Российское министерство иностранных дел выразило Чехии решительный протест из-за этого шага, предпринятого под голословными и надуманными предлогами, после чего РФ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти должны дать мировому сообществу ответ на вопрос о том, какие именно вооружения хранились на складах во Врбетице.