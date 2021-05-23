Песков: встреча Путина и Байдена важна для вывода отношений РФ и США из печального положения

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена пока обсуждается, но она важна для вывода отношений двух стран из нынешнего печального положения. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что выбор города для саммита глав государства – это уже вопрос технический, а важен сам факт этих переговоров.

«Выбор города - это, скорее, техническое решение. Главное - факт самой встречи, и именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того положения печального, в котором они находятся», - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сегодня нет «никакой ясности» о времени и месте проведения встреч двух лидеров. Кремль призвал «не гадать» о месте возможного саммита глав государств, однако ранее стало известно Вашингтон предложил провести встречу в одной из европейских стран этим летом.