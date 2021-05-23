Володин заявил о нарушении прав россиян из-за решения YouTube размещать рекламу во всех видео Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменения в рекламной политики видеохостинга YouTube нарушают права пользователей. Нужно на международном уровне выработать специальные рамочные нормы, которые позволят регулировать деятельность IT-гигантов, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, пользователей, в число которых входит российская аудитория, фактически вынуждают покупать подписки платформы.

- Пользователей фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы. <...> Судя по всему, видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан, - высказался Володин в своем Telegram-канале.

Также спикер ГД счел это навязыванием лишних услуг, в результате чего гражданам будет проще бросить просмотр, чем ждать окончания рекламного ролика.

Ранее сообщалось, что руководство видеохостинга YouTube объявило о введении с 1 июня 2021 года во всех роликах рекламы. Таком образом сервис намерен монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе.