Глава Минюста поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр юстиций Константин Чуйченко назвал инициативу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной. По его словам, это позволит создавать исправительные центры на таких крупных объектах, как стройка.

«Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть», - сообщил он, уточнив, что численность, как правило, составляет, составляет примерно сто человек.

Чуйченко призвал «двигаться по всем направлениям», создавать новые места. Как он считает, создание подобных исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

Глава Минюста отметил, что речь идет об очень серьезной проблеме, потому что на сегодняшний день около 180 тысяч отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти в исправительный центр, однако пока создано только «восемь тысяч с небольшим этих самых мест».

«Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства», - подчеркнул министр, добавив, что идут разговоры с бизнесом и заключаются соответствующие соглашения.

Напомним, на прошлой неделе директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в России для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов. Как он отметил, речь не идет о ГУЛАГе, человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру.