В России сделано уже 25 миллионов прививок от коронавируса. Фото: REUTERS

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил в понедельник, 24 мая, что в России сделано уже более 25 миллионов прививок от коронавируса

"Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн", - сказал он на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

Напомним, что массовая вакцинация в России началась в декабре прошлого года. Прививка выполняется препаратом "Спутник V". Перед прививкой каждый пациент проходит обследование. Вакцинация проходит в два этапа.

"Спутник V" был разработан и зарегистрирован центром имени Гамалеи в августе прошлого года. Эффективность вакцины подтверждена на 97%. О третьей фазе клинический исследований написал старейший научный журнал The Lancet.

Российская вакцина одобрена и зарегистрирована по ускоренной программе более чем в 65 странах мира.