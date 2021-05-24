Лавров: Путин и Байден сами определят темы для обсуждений на саммите

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден самостоятельно смогут определить темы, которые будут обсуждать в ходе возможной встречи. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что российский лидер готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

«Подготовка предложений к повестке дня - это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите», - сказал глава МИД РФ в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, главным в данной ситуации станут принципы взаимного уважения и обоюдного интереса. При этом, как отметил Лавров, Россия готова к развитию сотрудничества с США и стремится к деэскалации отношений, а также решению скопившихся «раздражений» сторон, включая санкции, обвинения в адрес Москвы и ряд заявлений американского лидера.

«Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами. Мы, со своей стороны, всегда выступали за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном», - заявил дипломат, выразив уверенность в преодолении разногласий между странами.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США пока обсуждается, но она важна для вывода отношений двух стран из нынешнего печального положения. При этом представитель Кремля отмтеил, выбор города для саммита глав государства является вопросом техническим.