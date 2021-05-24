СК РФ поддержал инициативу ФСИН о замещении трудовых мигрантов осужденными. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет России поддержал инициативу директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова использовать заключенных в тех сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов.

"С точки зрения профилактики преступности с одной стороны и реализации целей наказания с другой стороны идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осужденных рациональна и заслуживает поддержки", - сказала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она пояснила, что в ситуации некоторых заключенных трудовые работы могут сократить срок, что отвечает смыслу гуманизации уголовно-исполнительной политики.

Петренко добавила, что зарплата осужденных может быть направлена на возмещение причиненного ущерба потерпевшим и на возмещение штрафа.

Она подчеркнула, что многие трудовые мигранты не всегда соблюдает требования российского законодательства. Петренко привела статистику, согласно которой в 2020 году количество мигрантов, совершивших тяжкие преступления, составило более 2,5 тысяч, что в сравнении с 2019 годом больше на 5,5%.

Ранее инициативу главы ФСИН также поддержал министр юстиции Константин Чуйченко.