ICAO созывает срочное заседание из-за ситуации с самолетом Ryanair 27 мая 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Международная организация гражданской авиации ICAO в этот четверг, 27 мая, проведет незапланированное срочное заседание из-за ситуации с бортом ирландской авиационной компании Ryanair, который вчера совершил экстренную посадку в аэропорта белорусской столице. Об этом в понедельник, 24 мая, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице организации в Twitter.

- Глава Совета ICAO Сальваторе Шаккитано созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее Международная организация гражданской авиации получила заявку на приостановку международных полетов над белорусской территорией на фоне данного инцидента.

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске 23 мая, после чего правоохранители задержали создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в Белоруссии экстремистскими, Романа Протасевича, который внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск.