Греция предложила расширить авиасообщение с Россией

В Греции ждут российских туристов. Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас предложил главе МИД России Сергею Лаврову запустить новые авиарейсы между двумя странами, сообщает ТАСС.

Греческий министр заявил, что расширение авиасообщения позволит повысить доступность полетов для туристов.

Министр туризма Греции Харис Теохарис говорил о том, что страна отменит лимит на число въезжающих в страну россиян к началу туристического сезона, который начался 14 мая. Кроме того, совместно с принятием этого решения Афины должны были отменить и карантин для туристов. Он также говорил, что Греция готова принять туристов с полным протоколом на лето 2021 года, если путешественники пройдут вакцинацию, будут именить антитела к коронавирусу и отрицательный результат теста.

Сайт kp.ru рассказывал, на каких условиях россияне смогут попасть в Грецию и чего стоит ждать от отдыха в этой стране летом 2021 года.