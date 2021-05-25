В России стартовали продажи путевок с детским туристическим кешбэком Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 25 мая, в России стартовали продажи путевок с детским туристическим кешбэком, она продлится до 31 августа, а вернуть деньги можно будет за поездки, совершенные до 15 сентября включительно.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в беседе с журналистами уточнила, что количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен, а «для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки».

«При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на реализацию этой программы из государственной казны будет выделено пять миллиардов рублей. Ранее Зарина Догузова в эксклюзивном интервью на радио «КП» рассказала, можно ли вернуть деньги за детские туры, купленные до начала программы.

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