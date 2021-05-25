Алексей Кудрин рассказал, как победить бедность

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин Фото: Михаил ФРОЛОВ

При правильном подходе решить проблему бедности в России можно в течение трех – четырех лет, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я уже говорил, что есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз», - сказал экономист в интервью газете «Известия».

Он добавил, что «если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты».

«Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», - пояснил председатель Счетной палаты.

Кроме того, Алексей Кудрин рассказал, какой новый подход к планированию и реализации госпрограмм готовит правительство, в том числе и о возможных мерах привлечения к ответственности чиновников за бездеятельность при выполнении национальных целей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сообщил, что кабинет министров с учетом вступившего в силу в этом году порядка определения прожиточного минимума разрабатывает новый критерий, по которому будет определяться бедность.