В китайском Шэньчжэне выясняют причины вибрации 355-метрового небоскреба

В китайском Шэньчжэне по невыясненным пока причинам неожиданно зашатался и накренился 355-метровый небоскреб Фото: REUTERS

Власти южной китайской провинции Гуандун потребовали провести «быстрое и научно обоснованное расследование» причин вибрации 355-метрового небоскреба в городе Шэньчжэнь, а также выяснить, насколько эта высотка безопасна, сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, в выходные состоялось совещание руководства города с экспертами, на котором обсуждался инцидент, из-за которого из 73-этажного здания SEG Plaza пришлось срочно эвакуировать 15 тысяч человек. Секретарь парткома провинции заявил, что расследование должно быть проведено в самые короткие сроки, чтобы развеять опасения горожан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Шэньчжэне неожиданно зашатался и накренился небоскреб высотой около 355 метров, в котором расположены многочисленные магазины. Сообщалось, что люди в панике стали выбегать из здания, а местные власти причину произошедшего выяснить пока не могут. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.