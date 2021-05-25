Лидеры ЕС поручили Боррелю подготовить доклад об отношениях с Россией

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Лидеры 27 стран Европейского союза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить к плановому саммиту в июне доклад о возможных линиях поведения Брюсселя в отношении Москвы в соответствии с «европейскими принципами».

«Он (Евросовет) предлагает высокому представителю и (Евро) комиссии представить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией в соответствии с этими принципами ввиду его заседания в июне 2021 года», - говорится в заявлении проходящего в Брюсселе двухдневного саммита Евросоюза.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Евросовет «осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия» Москвы в отношении Евросоюза, а также его стран-членов. Лидеры 27 стран ЕС также выразили солидарность с Чехией на фоне дипломатического скандала с Россией, поддержав действия Праги.

«Евросовет выражает солидарность с Чехией и поддерживает ее ответную реакцию», - говорится в документе Евросовета, где отмечается что Евросоюз «продолжит координацию с партнерами-единомышленниками» в отношении Москвы.

В документе также говорится о том, что в ходе саммита Евросовет подтвердил свою приверженность пяти принципам, которыми Брюссель руководствуется в политике к Москве. Речь идет о принципах, установленных в 2016 году, и включающих в себя: следование минским соглашениям в ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов Евросоюза со странами СНГ, укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической; любое взаимодействие с Россией должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы; поддерживать гражданское общество в РФ и инвестировать в развитие контактов между людьми в ЕС и в РФ, особенно ориентируясь на молодежь.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня работы двухдневного саммита лидеров стран ЕС заявила, что Россия очень важна для Европы, поскольку остается ближайшим и самым крупном соседом Евросоюза.