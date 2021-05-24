В ЕС намерены «как можно скорее» ввести новые санкции против Белоруссии

Самолет авиакомпании Rayanair посадили в минском аэропорту Фото: REUTERS

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита ЕС призвали «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Белоруссии в связи с посадкой самолета авиакомпании Rayanair в минском аэропорту.

Кроме того, было принято решение запретить авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и приземляться в аэропортах стран содружества, а европейских авиаперевозчиков призвали не летать в воздушном пространстве республики.

В совместном заявлении участников саммита ЕС также говорится, что лидеры стран Европейского Союза призывают Международную организацию гражданской авиации провести тщательное расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Минске.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 23 мая, в минском аэропорту посадили самолет, направлявшийся из Афин в Литву. Белорусские правоохранители сняли с борта основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, что вызвало громкий международный скандал.

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