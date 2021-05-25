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Здоровье25 мая 2021 10:31

Захарова: ЕС пытается развязать "вакцинную войну" против России

Идет бесконечный поток лжи в адрес российских вакцин, отметила официальный представитель МИД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова заявила, что ЕС пытается развязать "вакцинную войну" против России

Мария Захарова заявила, что ЕС пытается развязать "вакцинную войну" против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Евросоюз пытается устроить "вакцинную войну" против РФ.

- Подтверждаю все, о чем вы говорите, потому что, как вы помните, страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем, — сказала она в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Так Захарова прокомментировала высказывание журналиста о том, что Евросоюз пытается устроить "вакцинную войну в своих интересах". Также она обвинила страны ЕС в "бесконечном потоке лжи" в адрес вакцин от коронавирусной инфекции российского производства.

В марте Мария Захарова заявила о том, что в последнее время появляется все больше фейков относительно вакцин от коронавируса. Она назвала подобные высказывания "недобросовестной конкуренцией".

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