Минфин: экономика РФ восстанавливается более "радужно", чем ожидалось

В Минфине сообщили, что экономика РФ восстанавливается более "радужно", чем ожидалось Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заместитель министра финансов России Владимир Колычев сообщил, что экономика РФ восстанавливается по более "радужной" траектории, чем прогнозировалось.

Он отметил, что поступления основных налогов в России увеличились на 5-10% по сравнению с 2019 годом с учетом инфляции. По мнению Колычева, такие темпы говорят о серьезном восстановлении экономики.

- По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики - это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти - идет по более "радужной" траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства, — отметил заместитель министра.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что восстановление мировой экономики после вызванного пандемией кризиса идет быстрее, чем ожидалось, но в этом процессе сохраняется значительная неопределенность. Заявление было обнародовано в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая проходила из-за пандемии в виртуальном формате.