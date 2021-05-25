Мэр Риги решил снять флаг Международной федерации хоккея на площади латвийской столицы

Мэр Риги решил снять флаг Международной федерации хоккея на площади латвийской столице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о своем решении снять флаг Международной федерации хоккея (IIHF) на площади в латвийской столице, уточнив, что об этом его попросил президент IIHF Рене Фазель.

По его словам, президент IIHF призывал восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии, или, в противном случае, снять флаг Международной федерации хоккея на льду.

«Каждый должен выбрать свою сторону - жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Рене Фазеля убираем флаги IIHF», - написал градоначальник на странице в Twitter.

В Международной федерации хоккея подтвердили, что отправили письмо мэру Риги. «Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - говорится в заявлении IIHF.

Напомним, днем ранее, 24 мая, мэр Риги и глава МИД Латвии на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый флаг. После этого власти Белоруссии предложили всем дипломатам Латвии покинуть территорию республики. В тот же день в латвийской столице местные власти убрали российский триколор с площади, где размещены флаги всех государств-участников соревнования.