Госдума приняла во втором чтении поправку о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 25 мая, Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, участвовать в думских выборах.

Как писал сайт kp.ru, проект закона предусматривает, что причастный к деятельности общественного или религиозного объединений, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не сможет избраться депутатом в Госдуму.

Документ устанавливает, что граждане, которые являются учредителями и членами коллегиального руководящего органа организаций, признанных экстремистскими или террористическими, а также их руководителями, не могут участвовать в думских выборах по истечении пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности таких организаций. В отношении рядовых участников таких организаций срок ограничений составляет три года.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.