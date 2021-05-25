Израиль пригрозил ХАМАС «мощным ответом» на нарушение перемирия в секторе Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместного выступления с главой Госдепа США Энтони Блинкеном в Иерусалиме. Фото: REUTERS

Тель-Авив ответит «очень мощно», если ХАМАС решит нарушить режим прекращения огня в секторе Газа, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместного выступления с главой Госдепа США Энтони Блинкеном в Иерусалиме.

Нетаньяху согласился с высказываниями президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что формального мира в регионе не удастся достигнуть, пока Израиль не будет признан независимым еврейским государством. Также израильский премьер поблагодарил Вашингтон за поддержку в борьбе с антисемитизмом.

Во время переговоров с Блинкеном были подняты вопросы об улучшении жизни палестинцев в секторе Газа и экономическом развитии региона при посредничестве международных сил, сообщил Нетаньяху. Лидер Израиля отметил, что страна должна нормализовать отношения с мусульманским миром вместе с США.

Ранее израильтяне пообещали дать убить руководителей ХАМАС в случае обострения конфликта.

Как писал сайт KP.ru, 11 мая Израиль начал операцию «Страж стен» после того, как ХАМАС обстрелял израильскую территорию ракетами. В общей сложности было произведено более 3800 запусков. В рамках операции израильтяне атаковали порядка 1500 целей в Газе, где, по сообщениям местного минздрава, 220 человек были убиты и более 1500 получили ранения.

Нынешнее арабо-израильское противостояние обострилось с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Столкновения между протестующими евреями и арабами, давно уже ставшими для правоохранителей Израиля рутиной, обострились и переросли в открытый конфликт. Из сектора Газа полетели ракеты, Израиль ответил авиаударами. В результате атак погибло около 300 человек, большинство из которых составили палестинцы. На данный момент достигнуто соглашение о двухстороннем прекращении огня.