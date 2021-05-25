Путин: испытания комплекса ЗРК С-500 завершаются успешно Фото: REUTERS

Все плановые мероприятия в российских армии и на флоте в минувшем году были выполнены, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 25 мая, заявил российский президент Владимир Путин, открывая совещание с руководством министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса государства.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время успешно завершаются испытания зенитного ракетного комплекса С-500, на очереди поставка данной системы в войска.

- В российских Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса ЗРК С-500. Его испытания уже успешно завершаются, - отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул также, что армия и флот России динамично получают новейшие и наиболее современные образцы вооружения и техники. В частности, в стране серьезно укреплен потенциал ядерной триады.