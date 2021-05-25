Путин: риски близ границ России требуют постоянной и высокой боеготовности ВС Фото: REUTERS

Существующие в мире риски, в том числе вблизи границ России, требуют постоянной и высокой боеготовности Вооруженных сил РФ. Об этом во вторник, 25 мая, заявил глава государства Владимир Путин, открывая совещание с руководством министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса государства.

- Сложная международная ситуация, потенциальные риски и угрозы нашей безопасности, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации, требуют от Вооруженных сил постоянной и высокой боеготовности. По этой причине продолжится совершенствование структуры и состава войск, флота, активное оснащение армии новейшими вооружениями, современной техникой, - отметил президент России.

Владимир Путин пообещал поддержать развитие потенциала предприятий оборонной промышленности ведущих конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения и военной техники.

Как сообщал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин сообщил, что все мероприятия, которые планировались на прошедший год в армии и на флоте России, были полностью выполнены.