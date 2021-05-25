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Общество25 мая 2021 15:57

Путин: потенциал ядерной триады России серьезно укрепился

Кроме того, существенно расширены возможности военно-морского флота, сказал президент
Абдулла ШАКИРОВ
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Президент России Владимир Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России.

Президент России Владимир Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России.

На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК глава государства обратил внимание на расширение возможностей ВМФ благодаря поступлению кораблей с крылатыми ракетами "Калибр". Кроме того, он заявил, что гиперзвуковая ракетная система "Циркон" завершает испытания.

По словам Путина, пандемия коронавируса не помешала армии и флоту выполнить в прошлом году все плановые мероприятия в полном объеме.

В ходе совещания глава государства заявил, что существующие в мире риски, в том числе вблизи границ России, требуют постоянной и высокой боеготовности Вооруженных сил страны.

Ранее Путин сообщил, что к 2024 году доля современного оружия в России составит 76%.

Сайт kp.ru рассказывал, о каком оружии говорил президент в послании Федеральному собранию.