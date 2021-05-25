Латвийский депутат предложил «взять в заложники» хоккейную команду Белоруссии Фото: REUTERS

Депутат латвийского сейма Айгарс Бикше предложил «взять в заложники» хоккейную команду Белорусии до тех пор, пока белорусские власти не выпустят «всех политических заключенных». Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 25 мая.

- Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключенных. Ответ должен быть громким и чувствительным!, - заявил он.

Латвийский политик написал также, что власти Белоруссии якобы выказывают равнодушие к правам человека и международным отношениям. Айгарс Бикше полагает, что Евросоюз получил «удар по лицу», поэтому должен проявить больше смелости.

Напомним, вчера в центре Риги среди флагов государств-участников ЧМ по хоккею вместо государственного флага Белоруссии подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг, что спровоцировало дипломатический скандал. Белоруссия в ответ предложила послу Латвии и всем дипломатам этого государства покинуть свою территорию. Рига заявила, что в ответ вышлет все белорусское посольство. В тот же день в латвийской столице власти Риги убрали российский триколор с площади.

Как писал сайт Kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал замену флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге вопиющим случаем.