Кремль: саммит Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня 2021 Фото: REUTERS

Саммит российского президента Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена состоится в Женеве 16 июня текущего 2021 года. Об этом во вторник, 25 мая, сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что главы двух государств должны обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.

- В соответствии с достигнутой договорённостью Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Джозефом Байденом. Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и США, проблематику стратегической стабильности, - говорится в сообщении.

Президенты также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и урегулирование региональных конфликтов.

Данная информация подтверждается на официальном сайте Белого дома: в заявлении говорится, что лидеры двух стран обсудят весь спектр насущных вопросов. Отмечается, что американская сторона стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона позитивно оценила предложение американского президента Джозефа Байдена провести встречу в верхах. Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что в результате встречи двух президентов произойдет снятие раздражителей в отношениях Москвы и Вашингтона.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления президента США в свою должность. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом главы РФ с января прошлого года, когда он посетил Израиль и Палестину.