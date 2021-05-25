Лавров о предстоящей встрече Путина и Байдена: ждать решения осталось недолго

Сергей Лавров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Москва позитивно оценила предложение президента США Джо Байдена провести встречу в верхах. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что окончательная позиция России по отношению к саммиту российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги будет объявлена в самое ближайшее время.

«Ждать осталось совсем недолго, наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена», - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мальты.

Оценивая тон диалога с США, Ларов выразил надежду, что в результате встречи двух президентов произойдет снятие раздражителей в отношениях Москвы и Вашингтона.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча американского и российского лидеров пока обсуждается, но она важна для вывода отношений двух стран из нынешнего печального положения, отметив, что выбор города для саммита глав государства является вопросом техническим. Лавров ранее заявил, что президенты самостоятельно смогут определить темы для обсуждения в ходе возможной встречи, добавив, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.