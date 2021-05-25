Госдума приняла в I чтении закон о запрете отождествления действий СССР и нацистской Германии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума в первом чтении приняла проект закона о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

- В публичном выступлении, демонстрирующемся произведении, СМИ или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей запрещается отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военных Советского Союза с целями, решениями и действиями нацистской Германии и стран «оси», а также отрицание решающей роли народа СССР в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении европейских стран, - говорится в тексте закона.

Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Документ подготовили для исполнения поручения российского президента Владимира Путина. Он вносит изменения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».