Посольство РФ: Задержанная в Минске София Сапега чувствует себя нормально Фото: СОЦСЕТИ

Задержанная в Минске гражданка России София Сапега чувствует себя нормально, она не высказывала жалоб на некорректное обращение при задержании и допросе. Об этом во вторник, 25 мая, сообщило российское посольство в Белоруссии.

- Представитель нашего посольства в Белоруссии встретился с гражданской РФ Сапегой. Она чувствует себя нормально, никаких жалоб на некорректное обращение она не высказала. Россия рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения россиянке, - сказал в интервью агентству ТАСС пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

Как сообщал сайт kp.ru, Россия сегодня получила разрешение на консульский доступ к задержанной в белорусской столице Софии Сапеге. Представитель посольства России уже встретился с россиянкой.

Ранее в сети появилось видео, на котором София Сапега призналась, что была редактором Telegram-канала с личными данными сотрудников белорусского министерства внутренних дел.