Штаб-квартира ООН в Женеве готова организовать встречу президентов России и США

Встреча президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена – состоится в Женеве 16 июня Фото: REUTERS

Штаб-квартира ООН в Женеве готова предоставить свою площадку для организации встречи президентов России и США – Владимира Путина и Джозефа Байдена – и оказать всестороннюю поддержку российско-американскому саммиту, если от сторон поступит такая просьба. Об этом заявил журналистам официальный представитель женевской штаб-квартиры Реал Леблан.

«Женевское отделение ООН с удовлетворением восприняло тот факт, что саммит будет проходить в Женеве. Это знак, свидетельствующий о том, что Женева может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне», - сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Реал Леблан добавил, что женевский офис Организации готов сделать «все, что можем, для поддержки этой встречи, если к нам поступит такая просьба».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее и в Кремле, и в Белом доме сообщили, что первая очная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента состоится в Женеве 16 июня.