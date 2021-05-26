Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян

Посольство Чехии в Москве REUTERS Фото: REUTERS

Посольство Чехии в Москве к концу мая сократит 79 сотрудников из числа россиян, принятых на работу на месте, а на сегодняшний день уволены более 70 человек. Об этом сообщила журналистам представитель чешского министерства иностранных дел Эва Давидова. По ее словам, «уведомления об увольнении получил 71 принятый на месте в Москве сотрудник посольства Чехии в России».

«До конца мая, как ожидается, будут сокращены еще восемь служащих. То есть всего речь идет о 79 принятых на месте», - добавила представитель МИД. В число попавших под сокращение вошли также работники «Чешского дома», который выполняет функции культурного центра республики в Москве. Из-за резкого сокращения штата с 1 июня там перестанет работать гостиница и ресторан чешской кухни, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 мая российское правительство утвердило список недружественных иностранных государств, в этот перечень вошло только две страны – Соединенные Штаты и Чехия. В распоряжении кабинета министров отмечается, что американское посольство теперь совсем не сможет принимать на работу россиян, а чешское – не больше 19 граждан России.

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