Россия признала США и Чехию недружественными странами. Что это значит

Утвержден список недружественных России стран, он получился коротким: Соединенные Штаты Америки и Чехия. Фото: Shutterstock

Правительство России утвердило список недружественных нам стран. Он получился коротким: Соединенные Штаты Америки и Чехия. Впрочем, как ни раз подчеркивал власти, перечень остается открытым. «Комсомольская правда» разбиралась, что означает статус недружественной страны.

Российский МИД явно обогатил дипломатическую, как правило, весьма рутинную, практику новацией, достойной сравнения с общепризнанными приемами театральных корифеев, которую можно назвать «паузой Лаврова». Через две недели после объявления о том, что Россия составляет список «недружественных стран», кабинет министров РФ, наконец, его обнародовал: такими государствами объявлены два - США и Чехия.

Перед тем, как попробовать понять, чем такую честь заслужили эти две, очевидно, разновеликие державы - при всем понимании того, что все страны равны, но некоторые все же равнее, - вспомним страсти, разгоревшиеся на дипломатических подмостках в эти две недели.

Цена «нерукопожатности» для иностранных партнеров Смоленской площадью была объявлена сразу - запрет или ограничения для дипломатических представительств «недружественных государств» на заключение трудовых договоров с физлицами в Российской Федерации. Напомним: за этой, вроде бы, безобидной рестрикцией для иностранных посольств и консульств маячит санкция огромного коммунально-бытового и функционального характера. Все технические и вспомогательные должности иностранных диппредставительства теперь должны заполняться гражданами этих же стран. То есть дипломатам и консульским работникам «недружественных стран», число которых, как правило, жестко квотируется, отныне придется заниматься не только их основными и сопутствующими функциями, но и убирать помещения, чинить протечки, стирать белье, делать текущий ремонт.

Утвержденный правительством РФ перечень недружественных стран.

Сразу после объявления о том, что списки «недружественных стран» составляются, в СМИ появились многочисленные «утечки». Ну, Штаты - понятно. Чехи тоже конкретно нарвались (дело было уже после объявления о «взрыве» чешского склада оружия Бошировым и Петровым). А без прибалтов разве можно такой список оставить? Польша, как же без нее, так нас ужасно любящей? Британцы, конкретно, давно заслужили. Ах, да - Украина, куда конь с копытом, туда и рак с клешней…

И почти все эти две недели, пока длилась «пауза Лаврова», во всех странах прикидывали: какому советнику или атташе какую смежную специальность освоить, сколько русских дипломатов-«шпионов» в ответ выслать, как дальше держать связь с «друзьями» и «источниками» в России… В общем, драматизма на дипломатическом фронте, помимо того, что текущие международные неурядицы создают, было в избытке.

Во многих столицах прикидывали, как ответить на возможный демарш Москвы, только в Киеве, похоже, сохраняли хладнокровие, подпитываемое магической украинской формулой: «А нас то за шо?»

И, наконец, объявлено: американцы и чехи. Дипмиссии чехов могут нанять в России 19 человек, американцы - никого.

У американцев, скорее всего, иллюзий и не было. Слишком увлеклись они дипломатической «считалкой на выбывание» с Россией. Одна из последних новостей - выдворение пресс-атташе посольства США из России в качестве ответной меры - только подтверждает, что игра по навязанным нам правилам продолжается. Но, по законам нынешнего дипломатического жанра, до вероятной встречи Байдена с Путиным обмен «уколами» будет продолжаться, ставки должны повышаться. А потом - как встреча сложится.

Другое дело - чехи. Их ведь в высшую лигу дипломатических боев без правил занесло, если честно, по недоразумению. И даже не раз заметно было, что уйти с татами они не против, но что-то (кто-то) не позволяет. Внесение их - наряду с Америкой! - в список недружественных России стран, надо полагать, голову никому в Праге не вскружит. Ведь даже послабление в 19 местных работников им предоставили. Но для других потенциальных кандидатов в этот список намек тоже понятен: «Не боись, я сейчас - за канарейкой»…

Наверняка будет немало критиков решения российского кабмина: как же так, на нас плюют кто ни попадя, земляным червяком обзывают, а мы лишь две страны, да и то каким-то чудным способом, приструнить пытаемся! Не надо так волноваться. Никто не сказал, что список закрыт. Первая пауза прошла. Если кто что прагматичного надумал - принимается. Но все поняли: Лавров помолчит-помолчит, а потом кабмин что-нибудь скажет. И кто не воспользовался паузой, чтобы хорошенько обо всем подумать, пусть потом не обижается.

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