Причиной столкновения российского и японского рыболовецких судов мог стать сильный туман Фото: REUTERS

Причиной столкновения японского рыболовецкого судна «Дай-хати Хокко-мару» и российского корабля «Амур» в Охотском море мог стать сильный туман. Об этом сообщило российское генконсульство в Японии.

«Рыболовецкое судно российское, "Амур", водоизмещением 618 тонн следовало из одного порта в другой. Утром, в условиях тумана произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной», - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, около шести утра по местному времени (00:00 мск) в среду, 26 мая, в Охотском море столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российский корабль «Амур». В результате столкновения японское судно перевернулось. Экипаж российского судна поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но, как сообщается, трое пострадавших получили несовместимые с жизнью травмы.

Инцидент произошел в зоне ответственности Японии, поэтому расследованием произошедшего займется японская сторона.