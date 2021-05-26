Психолог объяснила, как снизить стресс перед ЕГЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В стране стартовали экзамены. Психолог Ольга Латынцева посоветовала, как морально настроить выпускника на экзамены и снизить уровень стресса.

В школах и дома детям часто говорят, что Единый госэкзамен (ЕГЭ) – это самый важный этап в жизни. Эта фраза буквально отпечатывается в сознании выпускников. Многие приходят к выводу, что другого шанса не будет и если провалить экзамен, то жизнь перечеркнута. К такой ответственности многие дети оказываются не готовы.

- Родителям нужно донести до ребенка, что ЕГЭ - всего лишь этап в жизни, к нему надо относиться как к контрольной работе, - советует Латынцева в беседе с «Известиями».

Подросток, знающий, что его поддерживают близкие и одноклассники, более уверенно идет на испытание, чем одиночка.

- Самому себе нужно говорить, что не нужно все делать идеально, важно просто сделать. ЕГЭ – это контрольная работа, которых за время учебы в школе было очень много. Заходя на экзамен, нужно сказать: я сделал все, что от меня зависело. Главное - не поддаваться панике, - рекомендует эксперт.

Не лишним будет перед экзаменом написать на бумаге свои достижения и сильные стороны. Это поможет в стрессовой ситуации активизировать данные качества.

К тому же стоит помнить, что учителя и родители всегда на стороне выпускников.

Тем временем две трети россиян выступают за отмену ЕГЭ. Только 16% поддерживают такой формат экзамены.

А вот педагоги уверны, что разговоры об отмене ЕГЭ - популизм. Дискуссия будет вестись постоянно, но отмены экзамена ждать не стоит.

- Многие живут иллюзиями, что в школе ничего не изменилось. Сейчас ЕГЭ - это универсальная форма оценки качества образования ученика. Традиционная форма сдачи экзаменов предусматривала вслед за выпускными еще и вступительные. А здесь уже есть место для коррупционной составляющей. ЕГЭ же оценивает не один человек, а комиссия, он универсален и удобен, - отметил в беседе с ФАН член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.