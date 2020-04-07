В России предложили в этом году отменить ЕГЭ из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T02:23:40+03:00

С такой инициативой на совещании с премьером выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке

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В России предложили в этом году отменить ЕГЭ из-за вспышки коронавируса COVID-19. Эту идею во время дистанционного совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, о чем он сам и рассказал журналистам.

В России предложили в этом году отменить ЕГЭ из-за вспышки коронавируса COVID-19. Эту идею во время дистанционного совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, о чем он сам и рассказал журналистам.

По словам депутата от фракции КПРФ, он выступил с инициативой «рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы». Однако премьер, как сказал Смолин, «пока на это предложение впрямую не отреагировал».

«Я думаю, что его заместители в зависимости от развития ситуации к этому вопросу вернутся», - добавил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в России в связи со вспышкой коронавируса приняли решение перенести основной период Единого государственного экзамена. ЕГЭ начнутся 8 июня 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU