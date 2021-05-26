Мать задержанной в Белоруссии россиянки рассказала о дочери: «Находимся в шоковом состоянии»

Девушка Протасевича, россиянка Софья Сапего Фото: СОЦСЕТИ

Мать задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала, что ее дочь всегда оставалась вне политики. Женщина до сих пор не может поверить, что Софья может быть как-то причастна к Telegram-канале «Черная книга Беларуси», раскрывающего персональные данные белорусских силовиков.

«Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю», — призналась женщина в интервью RT.

Дудич рассказала, что все близкие находятся в шоковом состоянии и даже не представляют, куда можно обратиться и что сделать, чтобы Софья оказалась на свободе.

«Мы сами ничего не понимаем, находимся в шоковом состоянии. Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России... Не знаю, что ещё сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», - рассказала женщина.

Также мать Сапеги прокомментировала видео, где ее дочь признается, что она является редактором аполитического Telegram-канала. По словам Дудич, девушка никогда не интересовалась политикой.

«Я в курсе, что это за канал, но не могу понять, какое она имеет к этому отношение», - добавила женщина.

Напомним, 23 мая Софью Сапегу задержали в Минске вместе с Романом Протасевичем, создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. По словам адвоката, девушке «предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния». В ближайшие два месяца россиянка будет находиться под стражей.