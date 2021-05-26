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Политика26 мая 2021 12:32

Путин подписал закон об отмене налогового соглашения между Россией и Нидерландами

Источник:kp.ru
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 26 мая, российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами, которое говорит об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Как уточняется, налоговое соглашение с Нидерландами прекратит действовать 1 января 2022 года, если Москва направит уведомление о денонсации договора до 30 июня текущего года.