КГБ Белоруссии: задержанный в Минске Протасевич был боевиком украинского батальона

В КГБ Белоруссии сообщили, что задержанный в Минске Протасевич был боевиком украинского батальона Фото: REUTERS

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный в Минске, был боевиком-наемником батальона "Азов" Украины. Об этом пишет "БелТА" со ссылкой на КГБ Белоруссии.

- Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона „Азов“), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины, — сказал председатель КГБ Иван Тертель.

Он отметил, что Протасевич применял полученный опыт в отношении Белоруссии. В частности, организовывал и руководил массовыми беспорядками. Тертель добавил, что сейчас задержанный дает показания о спонсорах несанкционированных акций в республике.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич намеревался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж". Он предложил "западным защитникам" ответить на вопросы, на какие спецслужбы работал "этот человек" и "его сообщница", а также кто платил ему за участие в войне в Донбассе.