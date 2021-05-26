Россия сражается с Данией на ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

Второй период матча Россия - Дания на ЧМ-2021 по хоккею подошел к концу на льду в Риге. Сборная России смогла дожать крепкого соперника и открыть счет в поединке! И уйти в лидерах на второй перерыв в матче против датчан.

На 39-й минуте первую шайбу в матче у сборной России забросил Иван Морозов. Для него это - первый точный бросок на ЧМ-2021. Команда Валерия Брагина выигрывает у датской команды после двух периодов со счетом 1:0. И в матче наступил перерыв длинной в 15 минут. После чего поединок на льду в Риге будет возобновлен.

На сайте KP.RU - прямая видеотрансляция матча Россия - Дания на ЧМ-2021 по хоккею, предоставленная Первым каналом.