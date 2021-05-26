Путин: экономика России постепенно восстанавливается после пандемии

Владимир Путин сообщил, что экономика России постепенно восстанавливается после пандемии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса, несмотря на все сложности.

- Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Так, ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года, — сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что "нужно держать руку на пульсе", так как факторы нестабильности все еще действуют в российской и глобальной экономике. Путин добавил, что для всех уровней властей восстановление доходов россиян должно быть приоритетом.

Ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев сообщил, что экономика РФ восстанавливается по более "радужной" траектории, чем прогнозировалось. Он отметил, что поступления основных налогов в России увеличились на 5-10% по сравнению с 2019 годом с учетом инфляции. По мнению Колычева, такие темпы говорят о серьезном восстановлении экономики.