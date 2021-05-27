Российские заключенные могут зарабатывать в колонии до 200 тысяч рублей

Труд заключенных в бизнес-компаниях начали использовать в 2020 году. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Труд заключенных в российских бизнес-компаниях начали использовать в 2020 году, а на сегодняшний день в 11 регионах страны на разных предприятиях создано 715 мест для осужденных к принудительным работам. Средняя зарплата тех, кто отбывает наказание на объектах организаций, составляет 20-24 тысячи рублей, однако в отдельных случаях их заработок может доходить до 220 тысяч рублей.

«Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысячи рублей (Белгородская область), 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», - рассказала газете «Известия» начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина.

Она добавила, что перспективными направлениями для использования труда заключенных считаются строительство, сельское хозяйство, переработка твердых бытовых отходов. Кроме того, осужденных привлекают к работам при реализации крупных государственных проектов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе руководитель ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов, 24 мая его поддержали в СК и в Минюсте.

О том, как сегодня осужденные работают на общество и что они уже научились делать лучше всего, «КП» рассказал ответственный секретарь Центрального штаба ОНК Алексей Мельников.