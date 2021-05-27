Минтруд рассмотрит предложение о введении четырехдневной рабочей недели в России. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Любые предложения, которые поступают в министерство труда и социальной защиты России, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если соответствующая инициатива поступит. Об этом в четверг, 27 мая, сообщи глава ведомства Антон Котяков.

- В министерства всегда обсуждаются все предложения от социальных партнеров. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать, - отметил министр в интервью РИА Новости.

Саму инициативу о четырехдневке Антон Котяков не стал комментировать. Он добавил, что его слова о готовности министерства труда рассмотреть подобную инициативу не стоит расценивать как то, что в ведомстве с ней «потенциально согласны».

Как писал сайт kp.ru, в конце апреля текущего года заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал перспективной идею о введении в государстве четырехдневной рабочей недели. Политик отметил, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.