Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аппарат бизнес-омбудсмена России Бориса Титова предложил запретить открытую продажу в стране самогонных аппаратов для борьбы с нелегальным алкогольным рынком. В докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров для президента говорится, что в РФ необходимо жесткое регулирование продажи таких аппаратов, пишет издание РИА Новости.

В документе отмечается, что жители России все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов. Так, в прошлом году в государстве через сервис «Яндекс» зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку таких аппаратов – это на треть больше показателей 2019 года.

- Для повышения легальности российского алкогольного рынка предлагаем ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд, - говорится в докладе.

Авторы инициативы отметили также, что качество такой продукции никак не контролируется, из-за чего показатели вредных веществ зачастую многократно превышают нормальные показатели.

Еще одной необходимой мерой для борьбы с нелегальным алкогольным рынком аппарат бизнес-омбудсмена считает фиксацию ставки акциза на алкогольную продукцию на три года. По мнению специалистов, увеличение ставки акциза стимулирует рост нелегального оборота алкоголя, поэтому ее заморозка позволит довести уровень легальности рынка до 90 процентов.