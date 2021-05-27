Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу из-за ситуации вокруг Белоруссии. В четверг, 27 мая, он отметил, что для дальнейшего проведения переговоров будет найдено другое место.

- У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Учитывая данную ситуацию и диктаторское поведение, демонстрируемое властями Белоруссии, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Будем искать новую площадку, - заявил он в эфире телеканала «Украина-24».

По словам Леонида Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.

Напомним, Украина прекратила авиационное сообщение с Белоруссией на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске с 26 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, ситуация вокруг полетов в республику обострилась после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в белорусской столице 23 мая из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. После экстренной посадки самолета правоохранители Белоруссии задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича.