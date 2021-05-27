В Кремле ожидают, что Лукашенко на встрече с Путиным пояснит ситуацию с Ryanair. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 28 мая в Сочи. Он отметил, что Кремль ожидает от белорусского лидера пояснений по ситуации с посадкой борта Ryanair и задержанной россиянкой Софьей Сапегой.

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился самолет ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки самолета были задержаны основатель незаконного в Белоруссии Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая в последствии призналась, что была редактором канала, публикующего данные представителей МВД Белоруссии. По данным некоторых СМИ, девушке может грозить 12 лет лишения свободы.

В российском МИДе отметили, что Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая поддержка.