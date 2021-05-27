Austrian Airlines отменила 27 мая 2021 рейс в Москву

Национальная авиакомпания Австрии отменила запланированный на 27 мая рейс OS601 в аэропорт Домодедово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная авиакомпания Austrian Airlines отменила запланированный на 27 мая рейс OS601 в аэропорт Домодедово.

Прилет Airbus-320-200 из Вены должен был состояться в 13.45 мск, на сайте аэропорта сообщается, что рейс отменен. Следующий рейс авиакомпании в Москву пока стоит в расписании, он должен быть выполнен в пятницу, 28 мая.

Напомним, накануне был отменен рейс AF1154 из Парижа в Москву, который должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево. В самой компании не подтвердили версию о том, что на такой шаг Air France якобы пошла из-за того, что не смогла согласовать маршрут облета территории Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 27 мая, был отменен еще один рейс Air France в Москву в обход Белоруссии.

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