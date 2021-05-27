Выпускники стали чаще выбирать на ЕГЭ химию и информатику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор онлайн-проекта "ЯКласс" в России Андрей Илингин рассказал, какие предметы чаще всего сдают на ЕГЭ. Среди выпускников школ востребовано обществознание.

Помимо этого предмета, растет интерес к химии и биологии. Это связано с тем, что в последнее время растет спрос на медицинских работников. Пандемия увеличила этот спрос и интерес выпускников к направлению увеличился.

- Много заявок поступает на информатику. Это тоже обусловлено спросом на IT-специалистов. Школьники считают эту профессию привлекательной, - отметил Андрей Илингин в беседе с «Известиями».

В Рособрнадзоре подтверждают, что в последние годы школьники все чаще отдают предпочтение информатике. Если тенденция сохранится, то через несколько лет этот предмет станет популярнее обществознания.

Тем временем в Госдуме в очередной раз задумались об альтернативе ЕГЭ. Выпускникам могут предоставлять выбор сдавать экзамен в существующем формате или вернуться к классической форме, сообщает телеканал «360».